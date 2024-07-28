«Химки» — «Спартак»: Вера вывел хозяев вперёд, но после вмешательства VAR гол был отменён

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера дальним ударом вывел свою команду вперёд, однако после вмешательства VAR гол был отменён.

В последний раз команды играли между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. В матче 14-го тура «Спартак» одержал разгромную победу (5:0), а в игре в рамках 27-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» на своём поле принимали махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» начал новый сезон с поражения. Красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» (0:2).