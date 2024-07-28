«Атлетик» пытается удержать Нико в клубе, предлагая ему увеличение зарплаты — Sport.es

«Атлетик» Бильбао желает сохранить в клубе 22-летнего крайнего нападающего Нико Уильямса, близкого к переходу в «Барселону», и предложил ему увеличение заработной платы. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб готов активировать опцию выкупа испанского футболиста, в соответствии с которой сине-гранатовым придётся заплатить € 58 млн. При этом в «Барселоне» считают, что сам Уильямс также настроен на этот переход.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: