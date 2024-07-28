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Арбитр Федотов отреагировал на решение судей отменить гол «Химок» в ворота «Спартака»

Арбитр Федотов отреагировал на решение судей отменить гол «Химок» в ворота «Спартака»
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Химок» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Напомним, на 41-й минуте аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера дальним ударом вывел свою команду вперёд, однако после вмешательства VAR гол был отменён.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Арбитры на VAR увидели фол в атаке на Умярове, атака шла вертикально. Заболотный в мяч не играл, это фол. Так что гол «Химок» в ворота «Спартака» отменён правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Команды играют на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. На момент написания новости идёт 45+5-я минута, счёт — 0:0.

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