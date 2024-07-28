Арбитр Федотов раскритиковал Казарцева за эпизод с пенальти в матче «Химки» — «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о назначении пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Химками» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. На 45+9-й минуте красно-белые получили право пробить 11-метровый, который не сумел реализовать Тео Бонгонда.

«Вопрос не в том, что пенальти был, а в том, что Казарцев был в идеальной позиции, видел всё единоборство, но фол не зафиксировал. Угальде делал естественное движение к мячу, а соперник выставил бедро и тем самым сделал подножку. Это очень простой 11-метровый удар. Это большая проблема, что судья такое не видит. Для чего так долго смотреть, когда с первого повтора всё понятно, – тоже вопрос. Может, пытался понять, было ли движение от Угальде в сторону соперника. Оценка Казарцеву за этот эпизод точно снижается, и такие эпизоды – большая проблема судьи», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.