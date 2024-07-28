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«Ливерпуль» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за звезду «Спортинга»

«Ливерпуль» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Спортинга» Виктору Дьёкерешу. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, новый главный тренер мерсисайдцев Арне Слот желает освежить нападение команды. Шведский футболист рассматривается в качестве возможного варианта для обновления атакующей линии «Ливерпуля». Подчёркивается, что в контракте Дьёкереша прописана сумма отступных, составляющая € 100 млн, что способно отпугнуть английский клуб.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к нападающему также проявляет лондонский «Арсенал».

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 43 голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: