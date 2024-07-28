Экс-игрок «Крыльев Советов» Чичерин: команда выберется из кризиса

Бывший защитник «Крыльев Советов» Никита Чичерин высказался о проблемах самарцев на старте сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

«После поражения от «Зенита» сложно было делать какие-то долгоиграющие выводы. В домашней игре с «Ростовом» я рассчитывал на более уверенный результат. Думал, будут сделаны определённые корректировки или в обороне, или с составом, рассчитывал, что «Крылья» наберут очки.

«Ростов» доказал, что это стабильная, крепкая команда. В первую очередь настораживает большое количество пропущенных мячей. Соответственно, что-то не так в игре в обороне, но это стоит оставить на откуп Игорю Витальевичу. У него максимально детальный подход к каждому компоненту игры и к каждому футболисту. По двум турам не стоит списывать команду. Да, тяжёлый и не самый уверенный старт, но уверен, что «Крылья» выберутся из этого кризиса», – приводит слова Чичерина Metaratings.

Самарские «Крылья Советов» в новом сезоне-2024/2025 РПЛ стартовали с двух домашних поражений, после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) уступив 26 июля «Ростову» (1:3). В турнирной таблице чемпионата России по ходу 2-го тура волжане занимают последнее, 16-е место, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:7.