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«Химки» — «Спартак»: Барко вывел красно-белых вперёд

«Химки» — «Спартак»: Барко вывел красно-белых вперёд
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

На 49-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд, реализовав штрафной удар.

В последний раз команды играли между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. В матче 14-го тура «Спартак» одержал разгромную победу (5:0), а в игре в рамках 27-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» на своём поле принимали махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» начал новый сезон с поражения. Красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» (0:2).

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