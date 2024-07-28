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Угальде понадобилось 14 матчей в РПЛ, чтобы забить дебютный гол за «Спартак»

Угальде понадобилось 14 матчей в РПЛ, чтобы забить дебютный гол за «Спартак»
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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил дебютный гол за красно-белых в чемпионате. Для этого ему понадобилось 14 матчей в РПЛ, что является худшим показателем для форвардов-новичков за всю историю московского клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

22-летний футболист перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». За этот период он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. В минувшем сезоне Угальде забил гол в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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