Игрок сборной Шотландии Гилмор может перейти в «Наполи» — источник

Полузащитник «Брайтона» и сборной Шотландии Билли Гилмор может стать игроком «Наполи», сообщает интернет-издание Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянцы уже делали предложение англичанам в размере € 9,5 млн, но получили отказ. Сообщается, что «Наполи» направит улучшенное предложение после продажи полузащитника Джанлуки Гаэтано в «Кальяри».

Гилмор является воспитанником «Челси». Футболист выступает за «Брайтон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «чаек» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.