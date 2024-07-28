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Игрок сборной Шотландии Гилмор может перейти в «Наполи» — источник

Игрок сборной Шотландии Гилмор может перейти в «Наполи» — источник
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Полузащитник «Брайтона» и сборной Шотландии Билли Гилмор может стать игроком «Наполи», сообщает интернет-издание Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянцы уже делали предложение англичанам в размере € 9,5 млн, но получили отказ. Сообщается, что «Наполи» направит улучшенное предложение после продажи полузащитника Джанлуки Гаэтано в «Кальяри».

Гилмор является воспитанником «Челси». Футболист выступает за «Брайтон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «чаек» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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