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Арбитр Федотов: Казарцева спасло, что «Спартак» не забил

Арбитр Федотов: Казарцева спасло, что «Спартак» не забил
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Химками» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. На 45+9-й минуте красно-белые получили право пробить 11-метровый, который не сумел реализовать Тео Бонгонда. На момент написания новости идёт 65-я минута, счёт 2:0 в пользу москвичей.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Игрок «Спартака» пробивает 11-метровый, нарушения при пробитии нет. Дальше вратарь отбивает удар, игрок номер 9 «Спартака» успевает к мячу на добивание, находясь в правильной позиции и не нарушая правила пробития 11-метрового удара – и в этот момент звучит свисток. После Казарцев подносит палец к уху – якобы что-то случилось, а игроки «Химок» спрашивает, что случилось. Казарцев показывает, что как будто что-то слушает, зажимая наушник, пародируя разговор с VAR. Зачем нужна такая пантомима? Потому что Казарцев хочет выделяться, хочет, чтобы его все видели. Хочет, чтобы мы про него говорили? Давайте поговорим. Этот момент – не работа арбитра, а театр одного актёра.

Если бы нарушение было со стороны «Спартака» – обязан был назначить свободный, если бы «Химок» – перебить пенальти. Казарцева спасло, что «Спартак» не забил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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