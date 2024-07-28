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Барко — пятый игрок за последние 15 лет, забивший со штрафного в своём первом матче в РПЛ

Барко — пятый игрок за последние 15 лет, забивший со штрафного в своём первом матче в РПЛ
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Новоиспечённый полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко, отметившийся голом в матче 2-го тура РПЛ с «Химками», стал пятым футболистом за последние 15 лет, забившим со штрафного в дебютном матче в чемпионате России. Об этом сообщает Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

До этого подобное удавалось экс-игроку «Крыльев Советов» Ненаду Джорджевичу в 2010 году, бывшему хавбеку «Ахмату» Исмаэлу Силве (2017 год), экс-нападающему «Динамо» Максимилиану Филиппу в 2019 году, бывшему полузащитнику ЦСКА Юсуфу Языджи (2022 год).

Красно-белые объявили о трансфере Барко 25 июля. До этого с января 2024 года он выступал за «Ривер Плейт». В минувшем сезоне полузащитник провёл за аргентинцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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