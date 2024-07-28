«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Сегодня, 28 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Горлюк.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Гандри, Камилов, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.

В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.