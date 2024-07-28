Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак» в матче с «Химками»

Бразильский нападающий Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак» в официальных матчах в игре 2-го тура РПЛ с «Химками». Футболист появился на поле на 77-й минуте встречи. На момент написания новости идёт 85-я минута, счёт 3:0 в пользу красно-белых.

Напомним, 1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.

В последний раз команды играли между собой в чемпионате России сезона-2022/2023. В матче 14-го тура «Спартак» одержал разгромную победу (5:0), а в игре в рамках 27-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025 «Химки» на своём поле принимали махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» начал новый сезон с поражения. Красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» (0:2).