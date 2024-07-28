«Спартак» впервые с марта 2021 года забил прямым ударом со штрафного в РПЛ
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Московский «Спартак» в матче с «Химками» (3:1) впервые с марта 2021 года забил прямым ударом со штрафного в Российской Премьер-Лиге. Последний игрок красно-белых, забивавший прямым ударом со штрафного в РПЛ, – Джордан Ларссон. Это случилось в матче с «Уралом».
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49' 0:2 Угальде – 55' 0:3 Бабич – 72' 1:3 Магомедов – 90'
Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.
Комментарии
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