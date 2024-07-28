Шикунов: Барко был лучшим на поле с «Химками», хорошо смотрелся весь матч

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на победу красно-белых в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Второй тайм получился шикарным. Очень хороший дебют у Барко. Потрясающий штрафной! Да, не забили пенальти, но всё равно переломили игру. Будем смотреть за Барко, но сегодня он был лучшим на поле. Он хорошо смотрелся весь матч, а не только эпизодами. Большой объём работы проделал. Дальше должен ещё адаптироваться, но для дебюта сыграл великолепно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшей игре на 49-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.