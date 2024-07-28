БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шабаб Аль-Ахли» объявил о переходе Сердара Азмуна

«Шабаб Аль-Ахли» объявил о переходе Сердара Азмуна
Комментарии

29-летний нападающий Сердар Азмун перешёл из леверкузенского «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба эмиратского клуба.

Детали трансфера Азмуна из «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» не раскрываются. При этом ранее известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщал о том, что эмиратский клуб заплатит за иранского нападающего € 5 млн.

В минувшем сезоне иранский футболист выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Байером» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Байер» назвал сумму, которую клуб получит за переход Азмуна в команду из ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android