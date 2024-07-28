«Шабаб Аль-Ахли» объявил о переходе Сердара Азмуна

29-летний нападающий Сердар Азмун перешёл из леверкузенского «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба эмиратского клуба.

Детали трансфера Азмуна из «Байера» в «Шабаб Аль-Ахли» не раскрываются. При этом ранее известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщал о том, что эмиратский клуб заплатит за иранского нападающего € 5 млн.

В минувшем сезоне иранский футболист выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Байером» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.