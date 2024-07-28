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«Я счастлив!» Новичок «Спартака» Барко отреагировал на свой дебют в команде

«Я счастлив!» Новичок «Спартака» Барко отреагировал на свой дебют в команде
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Новичок «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал победу над «Химками» (3:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Очень доволен первым матчем за «Спартак», что забил гол. Спасибо команде и партнёрам – я счастлив! Перед штрафным понял – я могу пробить, и я рад, что забил. Идеальное ли у меня взаимопонимание с партнёрами? Мы провели вместе неделю, нашли взаимопонимание. Понятно, что можно ещё лучше, но сегодня было хорошо», – сказал Барко в эфире «Матч Премьер».

Для аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко игра с «Химками», которая состоялась сегодня, 28 июля, стала дебютной в футболке красно-белых. Он перешёл в российский клуб этим летом. Отметим, что в матче с химчанами Барко забил прямым ударом со штрафного.

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