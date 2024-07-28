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Андрей Червиченко раскритиковал судейство в матче «Химки» — «Спартак»

Андрей Червиченко раскритиковал судейство в матче «Химки» — «Спартак»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе в матче красно-белых с подмосковными «Химками» (3:1) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Судейское позорище. По «Спартаку»-то понятно — сказали, что должны выиграть, вот и докатали матч. На фоне прошедшего чемпионата Европы Сухой и Казарцев были максимально заинтересованы в положительном результате для «Спартака». Они делали всю игру, особенно когда после незабитого пенальти пытались найти момент для перебития, долго глядя, оторвал ли Обухов ногу или нет. Лично мне всё стало понятно. Второй тайм не имело смысла смотреть, а «Химкам» — выходить на поле. Может, надо было вообще не выходить, что встряхнуло бы судейское болото в начале чемпионата», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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