Главный тренер «Спартака» Станкович: у нас есть футболисты, которые могут делать разницу

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

«Это очень важная победа, особенно после матча с «Оренбургом». Сегодня всё было по-другому: борьба и эмоции. У нас есть футболисты, которые могут делать разницу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшей игре на 49-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.