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Главный тренер «Спартака» Станкович: у нас есть футболисты, которые могут делать разницу

Главный тренер «Спартака» Станкович: у нас есть футболисты, которые могут делать разницу
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Это очень важная победа, особенно после матча с «Оренбургом». Сегодня всё было по-другому: борьба и эмоции. У нас есть футболисты, которые могут делать разницу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшей игре на 49-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.

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