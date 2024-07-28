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Главный тренер «Спартака» Станкович: Барко — креативный игрок, может играть на смене ритма

Главный тренер «Спартака» Станкович: Барко — креативный игрок, может играть на смене ритма
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о новичке команды аргентинском полузащитнике Эсекьеле Барко.

«Я лично не вижу его на позиции вингера. Это креативный игрок, который может играть на смене ритма. Мы не увидели все его качества, только 60 процентов», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшей игре с «Химками» (3:1) на 49-й минуте Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.

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