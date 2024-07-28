Станкович: меня не тревожит незабитый пенальти Бонгонда, такое случается

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о нереализованном пенальти нападающим Тео Бонгонда в матче с «Химками» (3:1) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Бонгонда провёл хороший матч, кроме эпизода с незабитым пенальти. Но меня это не тревожит, такое случается. Но доволен его работой на поле. При счёте 3:0 можно было его поберечь и дать шанс другим футболистам», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшей игре на 49-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.