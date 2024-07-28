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Станкович: отстранение Соболева от тренировок со «Спартаком»? Я доволен Угальде

Станкович: отстранение Соболева от тренировок со «Спартаком»? Я доволен Угальде
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не стал комментировать отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

«Клуб уже сделал заявление на этот счёт. Я же могу комментировать только игру и футболистов в команде. Насколько это потеря? Я доволен Угальде, он забил гол», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее стало известно, что Александра Соболева отстранили от тренировок с основной командой «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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