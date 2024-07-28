Станкович: в «Спартаке» чувствуется давление, но это не может повлиять на меня

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович признался, что чувствует давление в московском клубе.

«Давление в «Спартаке» чувствуется даже на тренировках. Но никакое давление не может повлиять на меня. Я могу проработать год, два или десять лет в «Спартаке», но я буду делать, как считаю. «Спартак» — большой клуб», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Станкович возглавил красно-белых этим летом.

Сегодня, 28 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Спартак» одержал уверенную победу со счётом 3:1.