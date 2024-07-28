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Главный тренер «Химок» Артига: решения судьи поменяли исход игры со «Спартаком»

Главный тренер «Химок» Артига: решения судьи поменяли исход игры со «Спартаком»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Конечно, мы недовольны результатом игры. После игры нужен анализ проведённого матча. «Спартак» — хорошая команда, поэтому после перерыв не получилось играть как хотелось.

Даже секунды не хочу терять на разговоры о судействе. Решения судьи поменяли исход игры, но это не нам решать», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.

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