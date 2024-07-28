Главный тренер «Химок» Артига: решения судьи поменяли исход игры со «Спартаком»

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы недовольны результатом игры. После игры нужен анализ проведённого матча. «Спартак» — хорошая команда, поэтому после перерыв не получилось играть как хотелось.

Даже секунды не хочу терять на разговоры о судействе. Решения судьи поменяли исход игры, но это не нам решать», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.