«Барселона» может избавиться от Рафиньи, бразилец хочет остаться в клубе — AS

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья может покинуть клуб в это трансферное окно, сообщает интернет-издание AS.

По информации источника, каталонский клуб хочет избавиться от двух игроков — от воспитанника Ансу Фати и недавно перешедшего в клуб из Южной Америки Витора Роке. Но руководство «Барселоны» считает, что эти продажи не принесут команде достаточно денег, поэтому они приняли решение избавиться от Рафиньи. Сам бразилец не хочет покидать клуб, но если к каталонцам присоединится нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс, то он может передумать.

В минувшем сезоне Рафинья принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. В общей сложности нападающий провёл на поле 1950 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.