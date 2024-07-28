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Главный тренер «Химок» Артига: мы способны забрать очки у ЦСКА или «Зенита»

Главный тренер «Химок» Артига: мы способны забрать очки у ЦСКА или «Зенита»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался об игре своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Мы хорошо играли в первом тайме. Но за пять минут я увидел, как хорошо может играть Барко. После пропущенного гола было тяжело собраться и хорошо играть дальше. В конце мы сыграли не очень, но я всё равно горжусь своей командой. В следующем матче мы возьмём очки. Играя против «Спартака», сложно сохранять мячи, потому что любая потеря может стать пропущенным голом. С таким соперником ошибаться нельзя.

В первом тайме мы показали, что мы конкурентоспособны в этой лиге. «Спартак» выходил в дуэлях победителем, но можно сделать вывод, что в следующих играх мы способны забрать очки у ЦСКА или «Зенита», — передаёт слова Артиги корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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