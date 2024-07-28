Угальде прокомментировал дебютный гол за «Спартак» в матче с «Химками»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свой гол в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

«Я счастлив и рад, что забил свой первый гол в чемпионате за «Спартак». Мы сконцентрированы на следующем матче. Рад, что сегодня добились победы и взяли три очка. В этой игре у нас было много моментов, но не удавалось забить больше», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.