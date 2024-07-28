Угальде: Барко — прекрасный футболист, он сильно нам поможет в будущем

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко. Аргентинец стал игроком красно-белых этим летом.

«Барко — прекрасный футболист. С первого касания было видно его качество. Думаю, этот футболист нам сильно поможет в будущем», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшей игре с «Химками» (3:1) на 49-й минуте Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.