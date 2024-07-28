Игрок «Спартака» Угальде ответил на вопрос, насколько давила безголевая серия в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о том, что чувствовал до окончания своей безголевой серии за красно-белых. В матче с «Химками» (3:1) он забил свой первый мяч за команду в РПЛ.

«Было непросто. Тем не менее я понимал, что надо дальше работать, потому что это профессия нападающего. Знал, что этот момент придёт. Буду дальше работать и, надеюсь, буду забивать больше», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.