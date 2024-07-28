Угальде — об отстранении Соболева: он хороший игрок, но это решение клуба

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался об отстранении форварда Александра Соболева от команды.

— Как отреагировал на отстранение Соболева?

— Это решение клуба. Я не буду об этом говорить. Он хороший игрок, мы вместе играли. Клуб принял такое решение — не могу добавить больше, — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее стало известно, что Соболева отстранили от основной команды «Спартака».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.