Защитник «Спартака» Бабич прокомментировал свой гол в игре с «Химками»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о победе в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1)

«Мне кажется, что в первом тайме мы немного нервничали. В целом у нас были шансы, попали в штангу, но нервозность присутствовала. Во втором тайме прибавили и играли гораздо лучше.

Нет, мой гол не был заготовкой. Когда была подача, почувствовал, что хороший момент, чтобы забить», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.