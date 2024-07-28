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Защитник «Спартака» Бабич: Станкович — тренер с темпераментом и характером

Защитник «Спартака» Бабич: Станкович — тренер с темпераментом и характером
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о работе с тренером Деяном Станковичем.

«Станкович — тренер с темпераментом и характером. Он всегда говорит, насколько важна ментальность, показывает это каждую тренировку. Заряжает нас каждую тренировку», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних матчах прошлого сезона обязанности главного тренера «Спартака» исполнял босниец Владимир Слишкович. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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