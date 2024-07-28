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Срджан Бабич отреагировал на слухи о возможном переходе в «Олимпиакос»

Срджан Бабич отреагировал на слухи о возможном переходе в «Олимпиакос»
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Олимпиакос».

«Я игрок «Спартака», не хочу комментировать слухи об «Олимпиакосе», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Бабичу от «Олимпиакоса».

28-летний Срджан Бабич стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В прошедшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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