Защитник «Спартака» Бабич: уверен, что Угальде забьёт ещё много голов

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём одноклубнике Манфреде Угальде.

«Не знаю, сколько ещё забьёт Угальде. Но и до этого я говорил, что он хорош. Понятно, что адаптация к новой лиге, стране, другим вещам. Российский чемпионат и голландский — не одно и то же. Уверен, что он забьёт ещё много голов», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1) нападающий «Спартака» Манфред Угальде забил дебютный гол за красно-белых в чемпионате. Для этого ему понадобилось 14 матчей в РПЛ, что является худшим показателем для форвардов-новичков за всю историю московского клуба.

22-летний футболист перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из нидерландского «Твенте».