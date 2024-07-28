Срджан Бабич оценил игру Эсекьеля Барко в дебютном матче за «Спартак»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко.

«Барко — хорош. Он с первых минут взял мяч, берёт на себя игру и ответственность. Если продолжит в том же духе, будет круто. Вопрос не совсем ко мне, является ли Барко тем игроком, которого не хватало для чемпионства. Могу сказать, что мы будем биться в каждом матче», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшей игре с «Химками» (3:1) на 49-й минуте Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.