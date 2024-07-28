БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Срджан Бабич оценил игру Эсекьеля Барко в дебютном матче за «Спартак»

Срджан Бабич оценил игру Эсекьеля Барко в дебютном матче за «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о новичке красно-белых Эсекьеле Барко.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Барко — хорош. Он с первых минут взял мяч, берёт на себя игру и ответственность. Если продолжит в том же духе, будет круто. Вопрос не совсем ко мне, является ли Барко тем игроком, которого не хватало для чемпионства. Могу сказать, что мы будем биться в каждом матче», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшей игре с «Химками» (3:1) на 49-й минуте Эсекьель Барко вывел свою команду вперёд. Отметим, что матч с «Химками» стал дебютным для 25-летнего футболиста. На 55-й минуте нападающий Манфред Угальде удвоил преимущество красно-белых. На 73-й минуте сербский центральный защитник Срджан Бабич забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте полузащитник «Химок» Бутта Магомедов отыграл один мяч.

Материалы по теме
«Театр одного актёра». Матч «Спартака» испортило скандальное судейство Казарцева
Эксклюзив
«Театр одного актёра». Матч «Спартака» испортило скандальное судейство Казарцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android