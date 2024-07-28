«Оренбург» — «Ахмат»: счёт после первого тайма открыт не был

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором состязаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент выхода новости команды не отметились голами, счёт в матче остаётся не открытым — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

После 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал три очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал одно очко и располагается на 10-й строчке.