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«Оренбург» — «Ахмат»: счёт после первого тайма открыт не был

«Оренбург» — «Ахмат»: счёт после первого тайма открыт не был
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором состязаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент выхода новости команды не отметились голами, счёт в матче остаётся не открытым — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

После 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал три очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал одно очко и располагается на 10-й строчке.

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