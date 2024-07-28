Бабич: «Спартак» — величайший клуб, но после игры с «Зенитом» увидим, где мы есть

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о потенциальной борьбе за чемпионство в РПЛ.

— Не кажется, что в России есть клуб, с которым невозможно бороться?

— Давай так, сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Мы сыграем с «Зенитом», а после увидим, где мы есть. Не хочу нас сравнивать с кем-то. Понятно, что мы — величайший клуб России. Если говорить о команде, то мы новая команда с новым тренером, которая ищет игру. Давайте смотреть от игры к игре, — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Срджан Бабич стал игроком «Спартака» летом 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». В прошедшем сезоне Бабич принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.