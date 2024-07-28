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Стала известна сумма, которую заплатит «МЮ» за игрока «Баварии» Мазрауи — Footmercato

Стала известна сумма, которую заплатит «МЮ» за игрока «Баварии» Мазрауи — Footmercato
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«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» достигли договорённости о трансфере защитника немецкого клуба и сборной Марокко Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, футболист принял решение о переходе в стан «красных дьяволов», так как хочет воссоединиться с главным тренером клуба Эриком тен Хагом, который был его наставником в «Аяксе». Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за игрока «Баварии» € 25 млн.

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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