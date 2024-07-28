Бабич: слышал, как болельщики «Спартака» скандировали моё имя, очень благодарен им

Защитник «Спартака» Срджан Бабич выразил благодарность болельщикам красно-белых после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Слышал, как болельщики скандировали моё имя после забитого мяча. Очень им благодарен и рад, когда такое происходит. Мы играем для них», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.