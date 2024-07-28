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Бабич: слышал, как болельщики «Спартака» скандировали моё имя, очень благодарен им

Бабич: слышал, как болельщики «Спартака» скандировали моё имя, очень благодарен им
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич выразил благодарность болельщикам красно-белых после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Слышал, как болельщики скандировали моё имя после забитого мяча. Очень им благодарен и рад, когда такое происходит. Мы играем для них», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.

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