БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Неожиданно слабенько». Генич — об игре «Химок» в матче со «Спартаком»

«Неожиданно слабенько». Генич — об игре «Химок» в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Спартака» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Понятно, что хороший Барко, долгожданный гол Угальде, реализованный угловой, несколько неплохих подходов, но… Уж больно слабенько смотрелись «Химки». Неожиданно слабенько», – написал Генич в социальных сетях.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.

Материалы по теме
«Театр одного актёра». Матч «Спартака» испортило скандальное судейство Казарцева
Эксклюзив
«Театр одного актёра». Матч «Спартака» испортило скандальное судейство Казарцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android