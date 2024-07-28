«Неожиданно слабенько». Генич — об игре «Химок» в матче со «Спартаком»

Популярный российский комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Спартака» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:1).

«Понятно, что хороший Барко, долгожданный гол Угальде, реализованный угловой, несколько неплохих подходов, но… Уж больно слабенько смотрелись «Химки». Неожиданно слабенько», – написал Генич в социальных сетях.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.