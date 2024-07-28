«Краснодар» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

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Сегодня, 28 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Кривцов, Смолов, Са, Мозес.

«Динамо» Мх: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сундуков, Сердеров, Магомедов, Касинтура.

В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» сыграл с «Ахматом». Противостояние закончилось со счётом 1:1. Махачкалинское «Динамо» провело матч с «Химками», который завершился со счётом 1:1.

После 1-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» набрали одно очко и на текущий момент занимают 11-е место. «Динамо» также заработало одно очко и располагается на 10-й строчке.