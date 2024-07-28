«Мы только в начале пути». Игрок «Химок» Вера — о матче со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о поражении в матче со «Спартаком» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Нужно продолжать оставаться спокойными. Сезон длинный, мы только в начале пути. Мы проделали хорошую работу летом. В предыдущем матче против «Динамо» мы заслуживали выиграть. В первом тайме мы выглядели убедительно. Во втором тайме «Спартак» продемонстрировал атакующие характеристики и победа ушла от нас.

Я не люблю обсуждать работу арбитров. Тут речь идёт больше о техническом вмешательстве, не более. Технологии зафиксировали отмену гола, и технологии определили пенальти в наши ворота», – приводит слова Веры Metaratings.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.