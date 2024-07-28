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Вендел перейдёт в «Галатасарай» за € 22 млн — источник

Вендел перейдёт в «Галатасарай» за € 22 млн — источник
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Турецкий «Галатасарай» близок к трансферу полузащитника Вендела из «Зенита». Об этом сообщил Kontra Spor.

По сведениям источника, клуб из Турции выложит за переход бразильского хавбека € 22 млн. € 12 млн «Галатасарай» заплатит сразу, а остальную сумму в рассрочку в течение нескольких лет. Бонусная часть будет достигать € 2 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Вендел не прикладывает усилий для перехода в турецкий клуб.

Напомним, в минувшем сезоне Вендел провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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