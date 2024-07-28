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«Какой же эффективный был бы «Спартак», если бы не он». Радимов высмеял игрока москвичей

«Какой же эффективный был бы «Спартак», если бы не он». Радимов высмеял игрока москвичей
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов раскритиковал полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Какой же эффективный был бы «Спартак», если бы не Умяров», – написал Радимов в телеграм-канале.

Сегодня, 28 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Спартак» одержал уверенную победу со счётом 3:1. Полузащитник красно-белых Наиль Умяров вышел в стартовом составе своей команды. Он отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

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