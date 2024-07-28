«Какой же эффективный был бы «Спартак», если бы не он». Радимов высмеял игрока москвичей

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов раскритиковал полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова.
«Какой же эффективный был бы «Спартак», если бы не Умяров», – написал Радимов в телеграм-канале.
Сегодня, 28 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Спартак» одержал уверенную победу со счётом 3:1. Полузащитник красно-белых Наиль Умяров вышел в стартовом составе своей команды. Он отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.