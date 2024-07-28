Игрок «Химок» Глушаков отреагировал на поражение от «Спартака»

Футболист «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, проиграли, такое бывает, это футбол», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.

Напомним, Глушаков играл за «Спартак» в 2013–2019 годах.