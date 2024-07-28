«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ

Сегодня, 28 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре.

В 1-м туре чемпионата России «Оренбург» победил московский «Спартак» со счётом 2:0. «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1.

После проведённого матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место. «Ахмат» заработал два очка и располагается на 10-й строчке.