Бушманов: «Спартак» перестраивается со Станковичем, но процесс только начался

Бывший российский футболист Евгений Бушманов прокомментировал победу «Спартака» (3:1) над «Химками» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень важная и нужная победа. Второй тайм провели достаточно хорошо. Первый гол имел большое значение. Барко провёл хороший матч. Показал товар лицом. Он активно начал. Но пока рано говорить, сможет ли «Спартак» сохранить такую игру до конца чемпионата. Плюс я бы не сказал, что игра во втором тайме была идеальной. Было неплохо. «Спартак» перестраивается с новым тренером, но процесс только начался», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. На 49-й минуте аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко забил прямым ударом со штрафного, открыв счёт в игре. Позднее в составе «Спартака» отличились Манфред Угальде и Срджан Бабич. За «Химки» забитым мячом отметился Бутта Магомедов.