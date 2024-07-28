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Агент игрока «Боруссии» Мукоко рассказал об интересе к футболисту

Агент игрока «Боруссии» Мукоко рассказал об интересе к футболисту
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Футбольный агент Патрик Уильямс, представляющий интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, высказался об интересе к своему клиенту из других клубов.

«Я считаю, что «Боруссия» совершает ошибку, отдавая Юссуфу в аренду. Учитывая столь малое количество игрового времени, все будут знать, что рыночная стоимость Юссуфы будет низкой и «Боруссия» не может рассчитывать на многое. Ни для кого не секрет, что в мире достаточно клубов, которые верят в качества Юссуфы и хотят видеть его в своей команде. Сейчас мы узнаем об интересе со стороны клубов Англии, Испании и Франции», — приводит слова Уильямса известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Мукоко в текущем сезоне сыграл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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