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Радимов: Барко — лучший трансфер «Спартака» лет за пять

Радимов: Барко — лучший трансфер «Спартака» лет за пять
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о новичке московского «Спартака» Эсекьеле Барко.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 49'     0:2 Угальде – 55'     0:3 Бабич – 72'     1:3 Магомедов – 90'    

«Барко — лучший трансфер красно-белых лет за пять», – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Для аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко игра с «Химками» (3:1), которая состоялась сегодня, 28 июля, стала дебютной в футболке красно-белых. Он перешёл в российский клуб этим летом. Отметим, что в матче с химчанами Барко забил прямым ударом со штрафного.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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