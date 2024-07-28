Радимов: Барко — лучший трансфер «Спартака» лет за пять

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о новичке московского «Спартака» Эсекьеле Барко.

«Барко — лучший трансфер красно-белых лет за пять», – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Для аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко игра с «Химками» (3:1), которая состоялась сегодня, 28 июля, стала дебютной в футболке красно-белых. Он перешёл в российский клуб этим летом. Отметим, что в матче с химчанами Барко забил прямым ударом со штрафного.

Ранее сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он выступал в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.