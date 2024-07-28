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«Жирона» может приобрести игрока «Тоттенхэма» Хиля — Mundo Deportivo

«Жирона» может приобрести игрока «Тоттенхэма» Хиля — Mundo Deportivo
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Нападающий «Тоттенхэма» Брайан Хиль может стать игроком «Жироны», сообщает интернет-издание Mundo Deportivo.

По информации источника, игрок может перейти в клуб, впервые попавший в Лигу чемпионов, на правах аренды. Сообщается, что это будет годичное соглашение, возможно, с опцией выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб планирует большую распродажу игроков в это трансферное окно.

Хиль выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл за «шпор» 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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